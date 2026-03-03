Una familia de Miralcamp salva la vida al salir corriendo de su casa antes de hundirse: la hija menor avisó de ruidos en las paredes

El aviso de una menor a sus padres sobre los ruidos que escuchaba en las paredes de la casa les pudo salvar la vida antes de hundirse el tejado de la vivienda en la que vivían en la calle Anselm Clavé de Miralcamp. Eran poco más de las dos de la madrugada cuando la joven alertó a sus padres, que dormían, de que algo no iba bien y consiguieron salir corriendo del inmueble con lo puesto. Justo un minuto después la casa colapsó.

También se derrumbaron dos inmuebles contiguos deshabitados. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos y Mossos d’Esquadra y equipos de emergencia, que tras comprobar que no había víctimas, acordonaron la zona y confinaron a vecinos de las casas cercanas como medida de prevención.

Alrededor de las cuatro de la madrugada los Bomberos dieron por terminada la actuación. El derrumbe de uno de los almacenes contiguos, muy probablemente por la acumulación de agua de las últimas lluvias, habría provocado que el resto de viviendas fueran cediendo como “naipes”. "La alerta de la joven les salvó la vida”, explicó el alcalde, Melcior Claramunt. Después de hacer las primeras inspecciones sobre la estabilidad de las estructuras de los edificios, los técnicos municipales y del consell del Pla d’Urgell pudieron constatar que los inmuebles presentaban un riesgo elevado de ruina.

“Por la mañana se ha visto mejor y nos han dicho que es una ruina inminente”, señaló Claramunt, quien añadió que se dictará una orden de derribo de las construcciones para evitar peligros. El consistorio contactó con los titulares de dos inmuebles y, según explicó el alcalde, serán los que tendrán que decidir la fórmula para gestionar un derribo urgente. Mientras tanto, el tramo permanece acordonado y con el paso restringido.

Alojados en casas de familiares

La familia afectada fue acogida por familiares cercanos en casas de la misma localidad y los servicios sociales del consell comarcal están buscando una alternativa habitacional para los próximos días. Así lo explicó el alcalde, Melcior Claramunt. La familia perdió todos los enseres al tener que salir corriendo.