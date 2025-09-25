Tercer corte en Rodalies de unas dos horas en menos de una semana

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Unos 60 pasajeros de un tren de la línea R14 vivieron ayer una nueva jornada de caos ferroviario en Lleida. El convoy, que había salido de Cunit a las 7.41 horas, sufrió una avería técnica sobre las 10 horas y cuando se encontraba a apenas un kilómetro de la estación de La Floresta, en dirección a Les Borges Blanques y con la capital del Segrià como destino final. Los viajeros quedaron atrapados durante casi dos horas en el interior.

Un técnico de Renfe se desplazó hasta el lugar y logró reparar in situ la incidencia, lo que permitió que el tren regresara hasta La Floresta. Allí esperaban dos autobuses habilitados por la operadora. Uno realizó el trayecto directo hasta Lleida y otro hizo paradas en las estaciones intermedias. Los pasajeros con destino a la capital no llegaron allí hasta pasadas las 13.10 horas, acumulando un retraso total de 2 horas y 36 minutos.

Este episodio se suma a una cadena de incidencias que han marcado el servicio ferroviario en Ponent durante los últimos meses. La misma tarde de ayer un tren también de la R14 salió de Lleida a Cunit con una demora de unos 35 minutos por una “incidencia de origen”, según apuntó Renfe. El pasado jueves, la circulación en el mismo tramo quedó cortada durante tres horas por el robo de cable de catenaria en varios puntos de la R14. Entonces, Renfe también recurrió a buses como transporte alternativo. La situación se repitió de nuevo el viernes con otro tren de la RL4 con dirección a Cervera a la salida de Lleida. En esa ocasión, los pasajeros permanecieron encerrados más de dos horas sin climatización. Según pudo confirmar SEGRE, al menos tres personas necesitaron atención médica, aunque no acudió ningún equipo de emergencias. Entre ellas, había una diabética que sufrió una bajada de azúcar.

Incidencias continuas en Rodalies Lleida por robos de cable y averías

Este verano fueron frecuentes los cortes en la circulación en Rodalies Lleida, que dejaron a cientos de personas dependiendo del servicio por carretera. En varias ocasiones no hubo suficientes autobuses, lo que ocasionó que usuarios se quedaran sin poder llegar a destino.

La lista negra de incidencias se alargó también este fin de semana con trenes de la R14 y la R15 afectados por una avería en la estación de Garraf. En la misma línea, un tren de media distancia entre Lleida y Zaragoza tuvo que efectuar ayer un trasbordo en Quinto.