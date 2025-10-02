El pleno debate de nuevo la supresión del puerto seco en una zona regable

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El pleno de Almacelles, previsto para mañana jueves, debatirá modificar el plan de ordenación urbanística municipal (POUM) para la suprimir el antiguo proyecto de un puerto seco de mercancías. En el pleno del pasado mes de mayo, esta propuesta se desestimó con los votos en contra de Junts, que reclamó no descartarlo. También se sumaron los votos en contra del PSC y los Comuns. En total fueron 8 de los 13 ediles en el consistorio frente a los 5 del entonces gobierno en minoría de Pacte Local y ERC. Cabe recordar que, en ese pleno era alcalde Joan Boch (PL), que dimitió del cargo poco después, a principios del pasado mes de junio.

La ahora alcaldesa de Junts, Vanesa Olivart, explicó que en esta ocasión votarán a favor, ya que cuentan con la información que “en aquella sesión de mayo no teníamos”. “Ahora hemos comprobado que es un proyecto a desestimar dada la proximidad del puerto seco de Tamarit y de Lleida (Torreblanca)”, dijo. Olivart señaló que la modernización del riego, ahora en fase de concentración parcelaria, no deja lugar a dudas de que un puerto seco en medio de la superficie regable es “inasumible”.

Por otra parte, el pleno también debatirá la declaración de interés y utilidad pública de los edificios de la Generalitat de uso escolar y servicios. Olivart indicó que supondrá la supresión del cobro del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) para agilizar intervenciones del Govern tanto en el colegio Antonia Simó, donde se está haciendo un comedor y un aula nueva; y el instituto donde la conselleria está reforzando los cimientos. También afecta a intervenciones en el Centro de Atención Primaria (CAP) y al parque de bomberos. Además, se dejará sin efecto el nombramiento y delegación de competencias a los ediles del PSC que han salido del equipo de gobierno: Òscar Garcia y Estibalitz Torres, y la dedicación y retribuciones de la alcaldesa.