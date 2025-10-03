Dos detenidos acusados de distribuir droga desde una asociación cannábica en Cervera

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a dos hombres, de 21 y 55 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública al ser sospechosos de distribuir droga desde una asociación cannábica de Cervera. Según ha explicado la policía catalana, las detenciones son el resultado de una investigación abierta a raíz de una serie de quejas e informaciones que apuntaban a actividades ilícitas cometidas desde este establecimiento situado en la avenida Catalunya de la capital de la Segarra.

Las informaciones apuntaban que en esta asociación, abierta en diciembre de 2023, se venderían sustancias a personas no asociadas y que se consumirían fuera del local, funcionando como un punto de venta de droga. Los investigadores de los Mossos realizaron una serie de gestiones que confirmaron las sospechas. En este sentido, todo apuntaba a que con un simple registro inicial los responsables ya vendían la sustancia, sin generar ningún tipo de documento, cuotas o carné de socio, y que permitían salir con la droga, sin obligar a consumirla dentro en el local. Ante las evidencias, este miércoles por la tarde se realizó una entrada policial en el local.

En el interior había dos responsables y cinco compradores, y los agentes localizaron 505 bolsitas con marihuana preparadas para la venta, 1.189 gramos de cogollos de marihuana, 119 bolsitas con hachís también preparadas para la venta final, una pieza grande de hachís, 640 cigarros tipo “porro” y 873 euros. Los investigadores comprobaron que en el supuesto registro de socios, con muchos datos incumplidos, sólo constaban dos de las trece personas que habían identificado comprando droga en el transcurso de la investigación.

La gran cantidad de dosis de venta final, y el hecho de que la venían a precio de mercado, confirmarían la actividad ilícita y que la pretendida asociación ejercía como tapadera para encubrir un tráfico de sustancias estupefacientes, según los Mossos, que precintaron preventivamente el local y detuvieron a dos personas.

Los detenidos, ambos con antecedentes, han pasado este viernes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera.