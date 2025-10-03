Hasta seis heridos en dos incendios en casas de Almacelles y Balaguer esta madrugada

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado durante la madrugada de este viernes en dos incendios en viviendas en el llano de Lleida con heridos. En el primero, los Bomberos han recibido el aviso a la una de la madrugada y el fuego ha afectado a una casa situada en el número 46 de la calle Sant Jaume de Almacelles. Se trata de una vivienda unifamiliar de tres plantas donde había cinco personas. El incendio ha quemado principalmente la planta baja, aunque el resto de la casa ha sido afectado por el humo. De las cinco personas afectadas, todas ellas por inhalación de humo, tres han resultado heridas leves y han recibido el alta 'in situ' y las otras dos han sido evacuadas por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estado 'menos grave'. Está previsto que acuda al inmueble el arquitecto municipal, ya que la estructura de la casa podría haber resultado estropeada.

El segundo aviso se ha producido a la 01.43 horas. En este caso tres dotaciones de los Bombers han acudido a la calle Cadí de Balaguer, donde un incendio quemaba una casa unifamiliar. En el interior había un hombre que ha resultado herido de gravedad menor, según el SEM, que lo ha trasladado al hospital Arnau. Los Bombers han dado por controlado este segundo incendio a las 02.30 horas.