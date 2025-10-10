‘Gegants’ en la torre de Vallferosa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La primera Trobada Gegantera en la torre de Vallferosa, en Torà, llenó de actividad este escenario histórico. Según miembros de los Amics de la Torre de Vallferosa, la celebración contó con más de 300 participantes entre vecinos de Torà y comarca y los miembros de las Colles Geganteres de Guissona, Cervera, Sanaüja, Torà y Sant Fruitós de Bagès. El objetivo fue llevar la cultura tradicional a este entorno histórico. Se abrió el acceso a coches, normalmente cerrado.