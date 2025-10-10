Los Bomberos hacen una quema controlada en Ivars de Noguera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat hicieron ayer una quema controlada en Ivars de Noguera. La intervención fue a cargo de una de las unidades del cuerpo especializadas en incendios forestales, el GRAF. Durante la semana también se han llevado a cabo en el Solsonès. Las quemas controladas se hacen durante el otoño y el invierno con el objetivo de mejorar la gestión forestal ante posibles fuegos y también como práctica para los efectivos.