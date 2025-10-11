Els Pets y Miki Núñez, en la Festa Major del Sant Crist a Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Balaguer ya lo tiene todo listo para vivir una nueva edición de la Festa Major del Sant Crist, que este año se celebrará del 6 al 10 de noviembre con más de 80 actividades. El programa de actos combina tradición, cultura, música y actividades familiares con el objetivo de ofrecer una fiesta diversa y participativa para todos. La imagen de portada del libro de la Festa Major 2025 es la obra Sardanes de Festa Major, del pintor local Marcel·lí Bergé i Palou. La Festa Major comenzará el jueves 6 con la inauguración de la exposición Menús de guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència en el Museu de la Noguera, y el pregón de fiestas a cargo de Helena Kirchner, catedrática de Historia Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona. El acto culminará con una audición musical a cargo de Marta Mesalles y Marina Angerri.Durante los días centrales del programa, la ciudad se llenará de actividades populares. El viernes 7 , los escolares protagonizarán la ofrenda floral al Sant Crist, acompañados por los gigantes de Balaguer, la Xaranga Rapitenca y personajes infantiles. El mismo día se inaugurarán varias exposiciones, y por la noche tendrán lugar los primeros grandes conciertos de la fiesta en el pabellón Inpacsa, con Banda Neón, Miki Núñez y DJ Paco Pil, mientras que la Carpa Jove ofrecerá sesiones de DJ’s con entrada gratuita.

El sábado llegará cargado de actividades para todos los públicos: el desayuno popular, el pasacalles festivo, la cursa del Sant Crist y el Mercat de Festa Major. Por la tarde habrá baile y sardanas con la Orquestra Montgrins, y por la noche el correfoc llenará las calles de luz y pólvora. La noche volverá a ser musical con los conciertos de Els Pets, el tributo Queen MOMO y la Fiesta Remember Wonder. El domingo será el día central de la fiesta con los actos religiosos en honor al Sant Crist, la misa solemne presidida por el obispo de Urgell, Josep Lluís Serrano, la representación de la llegada del Sant Crist, y el tradicional baile del Harpia y de los gigantes de la capital. El programa festivo concluirá el lunes 10 con actos culturales.