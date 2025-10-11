SEGRE

Restauran el antiguo pozo de agua de las Salinas de Privà

Al fondo de la imagen se ve la cabaña y delante, la antigua noria. - ARIADNA SÁNCHEZ

Al fondo de la imagen se ve la cabaña y delante, la antigua noria. - ARIADNA SÁNCHEZ

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

La Associació Escalfó está llevando a cabo la restauración de la cabaña del antiguo pozo de agua salada de las salinas de Privà, en Vilanova de la Sal. Los trabajos son clave para mantener este equipamiento, cue cuenta con una de las norias más antiguas, que datan de la época romana. El objetivo es mantener la esencia de este equipamiento conservando la estructura y las piedras originales. Durante el año la entidad lleva a cabo visitas guiadas por las salinas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking