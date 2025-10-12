Agricultura veta las ferias de ganado por la dermatosis

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura informó ayer que ante los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) detectados en varias granjas de vacuno de Alt Empordà y que todavía no se ha podido revisar toda la zona de restricción de 50 kilómetros habilitados alrededor de los tres focos confirmados hasta el momento, donde hay unas 700 granjas, y conocer la afectación real de la enfermedad, se ha tomado la decisión de anular todas las ferias con animales vivos en toda Catalunya.

Una semana después de la detección del primer caso de esta enfermedad, en Castelló d’Empúries, se han confirmado hasta el momento dos nuevos focos de la enfermedad, con los que por el momento ya son cinco casos detectados en animales en total. La Generalitat comenzó el jueves la vacunación de ganado y el plan pasa por priorizar el ganado que está en el radio de 5 kilómetros de seguridad de los casos detectados, para después actuar desde los 20 kilómetros hacia adentro para crear un efecto barrera. Cabe recordar que se trata de una enfermedad muy contagiosa que afecta a la productividad, pero no supone ningún peligro para las personas ni para otros animales.

Las ferias previstas todo este mes en Aran serían las primeras afectadas en Lleida.