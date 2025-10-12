Canal d’Urgell, Torreblanca y la estación intermodal, prioridades del Govern en Lleida

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La modernización del Canal d'Urgell, la construcción del polígono logístico de Torreblanca-Quatre Pilans y la estación intermodal de Lleida son las tres grandes actuaciones con las que el Govern se ha comprometido para el desarrollo de las comarcas leridanas. Así lo aseguró ayer en Cervera el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la conferencia Catalunya lidera. Por lo que respecta al Canal d’Urgell, el jefe del ejecutivo indicó que “es el proyecto de mayor envergadura que se ha hecho en Catalunya al que se destinarán 1.000 millones de inversión”, la tercera parte del presupuesto previsto para inversiones en el territorio catalán a partir del próximo año; e intervenir en 70.000 ha de regadío”. Al respecto añadió que “seremos referentes en la gestión eficiente de recursos hídricos” y que no hay marcha atrás en la transformación. Incidió en que se creará la oficina de modernización en la Casa Canal para ofrecer asistencia financiera, técnica y legal a los regantes.

En cuanto a la Torreblanca, Illa indicó que “es el espacio de desarrollo industrial más grande del territorio catalán” y “una pieza fundamental junto con la futura estación intermodal” porque la industria exportadora, vinculada al tejido industrial agroalimentario “ha de estar conectada con las principales redes ferroviarias de España y de Europa y también con los puertos marítimos”. Remarcó que con la estación intermodal “se multiplicará la potencia económica de Lleida y las oportunidades de sus empresas”. Señaló que “Catalunya lidera es sinónimo de Lleida lidera” e incidió en la importancia de disponer de presupuestos en 2026 para sacar adelante estos proyectos. “Mi prioridad es tener unos buenos presupuestos lo más pronto posible”, por lo que solicitó a los partidos políticos “responsabilidad con la Catalunya que está en marcha”. Puso como ejemplo la trayectoria del piloto de Cervera de motoGP Marc Márquez, sobre el que dijo que “si hubiera perdido la esperanza no sería campeón del mundo. Esperanza acompañada de trabajo y perseverancia”, remarcó. Antes visitó la comisaria de Mossos y el parque de bomberos.