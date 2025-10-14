Una fuerte tormenta anega calles y destroza caminos en Les Garrigues

Las lluvias anegaron los campos de cultivo de Cervià de Les Garrigues. - AMADO FORROLLA

Una tormenta localizada en Les Garrigues provocó ayer inundaciones en plantas bajas de viviendas y almacenes, desbordó las redes de alcantarillado y anegó caminos. El municipio más afectado fue Cervià, donde llegaron a registrarse 87 litros por metro cuadrado en tres cuartos de hora, de las 16.30 a las 17.15 hores.

Según la alcaldesa, Mercè Rubió, torrentes de agua anegaron las calles y hoy se valorarán los desperfectos en la red viaria local. Uno de los caminos más afectados fue el de Els Set Sentits, una vía artística obra de Marta Pruna. En Vinaixa se recogieron 55 litros por metro cuadrado y 13 en Les Borges. La lluvia también fue intensa en comarcas próximas como el Urgell y la Segarra.

Se registraron 55 litros por metro cuadrado en Maldà y 24 en Sant Martí de Riucorb. También llovió intensamente en Cervera, pero sin afectación. La lluvia de ayer no beneficiará a los campos de olivos, ya que estas precipitaciones han llegado tarde, puesto que tenían que haber caído durante en septiembre o primeros de este mes. La tormenta sorteó Lleida ciudad y se dirigió hacia la Noguera, en concreto, hacia Bellcaire.

En el Pirineo, provocó desprendimientos en la L-510 a la altura de Alins lo que obligó a dar paso alternativo con semáforos, según Trànsit. También en la L-312 hubo que retirar piedras de la calzada y en Granyanella (Segarra) se rescató un coche atrapado en un camino.

Meteorólogos de Lleida desvincularon el episodio de lluvias de ayer de la dana Alice que ha provocado importantes daños en les Terres de l’Ebre.