Amplían a 52 millones las ayudas del Fondo de Transición Nuclear

El órgano de gobierno del Fondo de Transición Nuclear aprobó ayer en Lleida ampliar la dotación de ayudas a empresas hasta 52 millones de euros. Esto supone un incremento de 17 millones respecto a los 35 millones inicialmente previstos, para dar respuesta a las 360 solicitudes recibidas para proyectos de nuevas inversiones, generación de empleo, digitalización, transición ecológica o crecimiento empresarial. Asimismo, se aprobó una línea de apoyo al trabajo autónomo, que contará con una convocatoria de 3 millones en 2026. Asimismo, el Parlament ha convalidado el acuerdo de Govern del 30 de septiembre que amplía el período de ejecución de los proyectos locales financiados en 2023 y otorgaba pleno derecho de voto a las entidades de Ponent en el órgano de gobierno.

El secretario de Empresa y Competitividad, Jaume Baró, destacó la relevancia de celebrar la sesión en Lleida con la participación de los consells de Les Garrigues, Segrià y Montsià, así como de la Cámara de Lleida, “quienes por fin ocupan un lugar en la mesa”.

El fondo se financia con el impuesto medioambiental propio de Catalunya que grava con una afectación actual del 50% los ingresos relacionados con la actividad de producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica de origen nuclear. Son beneficiarios 96 municipios de Les Garrigues, Segrià, Terres de l’Ebre y Tarragona, con el objetivo de acompañar a estas zonas en su proceso de transición energética e impulsar la diversificación económica. Las centrales de Ascó y Vandellós tiene previsto su cierre para 2030 y 2031 respectivamente, según el consejo de Seguridad Nuclear.