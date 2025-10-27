La Granja da a conocer la pesca y el Aiguabarreig en una nueva feria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Granja d’Escarp celebró ayer la primera edición de la Fira de Natura i Pesca Aiguabarreig Segre-Cinca, dedicada a promocionar la riqueza ambiental de este espacio natural. Organizada por el ayuntamiento y con apoyo de la Diputación, este nuevo certamen ofreció una jornada llena de actividades para el público familiar, que se extendieron desde la mañana hasta el final del día.

Entre las propuestas destacaron los concursos de pesca con categorías sénior e infantil, que conectaron una tradición muy arraigada en el municipio con la promoción del entorno natural. Los asistentes pudieron disfrutar de una ruta ornitológica guiada en tren turístico para observar aves autóctonas, que incluyó tres salidas distintas. Además, se organizaron juegos infantiles de la mano de Jovial que hicieron las delicias de los más pequeños, y hubo una zona de expositores con productos de proximidad y actividades de descubrimiento del medio. A primera hora se sirvió un tradicional desayuno a la brasa, y al mediodía se celebró un vermut musical. También se hizo un showcooking de arroz con cangrejo azul.

La programación de la tarde incluyó una degustación de mieles y un taller de elaboración de velas con cera natural. Para cerrar la jornada, el espectáculo de circo al aire libre Danscircant. La maravillosa historia del circo ambulante, a cargo de SAC Espectacles, ofreció un buen final a esta primera edición de la feria.

Paralelamente, hubo un sorteo de regalos y los premios incluyeron lotes de productos de proximidad.