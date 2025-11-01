Illa inaugura el primer Hub Forestal en Olius para mejorar la gestión sostenible

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, inauguró ayer el nuevo Hub Forestal de Catalunya, un centro de investigación especializado en el ámbito de la gestión forestal sostenible, la biodiversidad y la bioeconomía circular ubicado en Olius (Solsonès) e impulsado por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal para acelerar el uso y la valorización de la madera local aserrada o triturada.

Illa abogó por un “cambio de mentalidad” ante la situación de deterioro en la que se encuentran los bosques y para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático en aspectos como los incendios forestales y las danas. Propuso afrontar esos cambios “de la mano de la ciencia” y dijo que el Govern trabajará para superar “todos los cuellos de botella” que puedan plantearse, según informó ACN. El nuevo Hub Forestal de Catalunya ha costado 3,8 millones de euros, financiados en parte por los Fondos Climáticos, y se ha construido con madera contralaminada del Pirineo.

Ocupa una parcela de 3.900 m2 y dispone de un laboratorio para ensayos preindustriales, una unidad de ensayos y una planta de prototipado donde se desarrollarán productos innovadores.

Servirá, en general, para fabricar los prototipos que requieren las pruebas previas a la certificación de los productos, tanto por proyectos propios como por terceros, y para acompañar a las empresas en el proceso de certificación a través de los ensayos.

“Podemos tener sustos si no gestionamos las masas forestales”

“La mayoría de ciudadanos de Catalunya dirán que tenemos poco bosque y que cada vez hay menos, y es justo al revés. En Catalunya hay mucho bosque y cada año crece más. Si no actuamos y gestionamos toda esta masa forestal podemos tener sustos importantes”, destacó el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien explicó que el Govern trabaja en acciones como las franjas de protección en las urbanizaciones. “A través de la ciencia hemos visto cómo sacar rendimiento al bosque o cómo valorizarlo”, recordó en su discurso.