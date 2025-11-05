Pleno sin crédito y con un plazo de 139 días para pagar a los proveedores

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa celebra el pleno ordinario este jueves sin el crédito de dos millones de euros para obras en la vía pública en su orden del día. El préstamo que quiere pedir el equipo de gobierno no ha obtenido aún el visto bueno del área de Intervención y queda por tercera vez fuera del pleno. En la sesión se abordará el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas por valor de 154.000 euros que el consistorio debe pagar a proveedores. El periodo medio de pago de la corporación municipal ha aumentado hasta llegar a los 139 días, frente a los 120 días a principios de octubre.

El alcalde, Marc Solsona, aseguró que trabaja con Intervención y Política Financiera para articular la operación de crédito y concluir este mes el expediente. El orden del día incluye, además, tres modificaciones de crédito: 29.391 euros para mejoras de accesibilidad en la biblioteca vía generación de crédito, 8.200 euros para control de colonias felinas (6.000 euros este año) y la adquisición de un banco de mobiliario urbano, y 142.000 euros de suplemento de crédito para gastos como la iluminación de Navidad, el Parc de Nadal y ajustar partidas. El Plan estratégico de subvenciones cambia para incorporar a tres entidades, entre ellas el Rovell.