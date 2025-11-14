Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, confía en que se cumplirán los calendarios de aplicación de la ley de eficiencia judicial después de que jueces decanos de ciudades de todo el Estado hayan pedido retrasar la tercera fase por varias disfunciones. Espadaler ha dicho que están "plenamente implicados" en la aplicación de esta ley, que ha admitido que es "compleja" y que supone un "cambio de paradigma" con el objetivo "que la justicia sea más ágil y eficiente". El conseller ha dicho que la tercera fase está destinada a los partidos judiciales más grandes y eso supone un "cambio complejo", pero se muestra convencido de que se cumplirá el plazo del 1 de enero de 2026 y ha agradecido que en Catalunya hay "mucha predisposición e implicación".

Espadaler ha hecho estas declaraciones en Solsona durante una visita al Ayuntamiento de la ciudad y antes de trasladarse a en el Tribunal de Instancia del municipio. El titular de Justicia ha dicho que la ley 1/2025 de eficiencia judicial "cambia profundamente el paradigma". El objetivo final de esta ley, ha asegurado el conseller, es que la justicia "sea más ágil y eficiente" y eso se hará con cambios organizativos como que "los tribunales ya no funcionarán con jueces como compartimentos estancos, sino con tribunales de instancia". Además, ha apuntado, también se introduce como requisito que antes de poner un pleito judicial se tendrá que hacer un intento de mediación. "Eso también es un cambio de filosofía que persigue ir más por la vía de los acuerdos negociados que por la vía de los pleitos, ha apuntado.