Espadaler anuncia mejoras en el interior de los juzgados de Cervera para adaptar el espacio a un futuro tercer juzgado

Una imagen de la reunión del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, con el concejal de Cervera, Jan Pomés, y otros representantes institucionales.Laia Pedrós

Publicado por redacción

Creado: Actualizado:

El consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, prevé que los juzgados de Cervera sumen en un futuro próximo un tercer juzgado y, ante eso, ha anunciado la adecuación del interior del edificio para adaptarlo a esta tercera unidad. "Confiamos tanto en qué tendremos esta unidad, que estamos ya dispuestos el año que viene a empezar las obras en el interior para adaptarla a esta tercera unidad" ha afirmado Espadaler durante una visita a la capital de la Segarra.

Obras en la fachada de los juzgados de Cervera.Laia Pedrós / Segre

Por otra parte, ya se ha empezado la reformar de la fachada del edificio con el objetivo de mejorar su eficiencia energética. Esta actuación tiene una inversión de 1,1 millones de euros y las dos obras está previsto que finalicen durante el primer trimestre de 2026.