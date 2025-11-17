Sale a concurso el parking de Altet con 78 plazas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha sacado a licitación la construcción de un nuevo aparcamiento de 78 plazas en la entrada principal de Altet. Se construirá en un terreno de 3.831 metros cuadrados y permitirá ofrecer una zona cómoda de estacionamiento, a la vez que mejorar la movilidad para los vecinos y la funcionalidad de los servicios del municipio. El proyecto cuenta con un presupuesto de 76.037 euros. Se pavimentará la zona y se instalará nuevo sistema de alumbrado. También se plantarán una treintena de árboles y se añadirá un sistema de riego para su mantenimiento. El plazo de ejecución de las obras es de seis meses.

La intervención provocará el traslado de la parada de autobús de línea para facilitar las maniobras y la compañía eléctrica Endesa aprovechará este nuevo espacio para instalar la estación transformadora.