El Festival de Música en el castillo de Concabella celebra veinte años

El Festival de Música de Concabella celebra veinte años. El aniversario arrancó el pasado 8 de noviembre con el concierto del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, que presentó Generació C bajo la dirección de Xavier Puig. Enric Ribalta, organizador del festival, expresó su satisfacción y destacó la importancia de llegar a dos décadas en un pueblo pequeño. Ribalta señaló que “cada edición es un reto, el primero es sobrevivir y el segundo, el económico, siempre presente”, y añadió que “hay también un desafío artístico: programar artistas que a priori no visitarían un pueblo tan pequeño, pero que con esfuerzo y complicidad se logra”. También mencionó la complicidad que se ha establecido con músicos, público e instituciones, que facilita la continuidad del festival, que tiene el respaldo de su audiencia.

El próximo concierto tendrá lugar este sábado día 22 de noviembre con Sikarra Consort, que interpretará los Conciertos para dos flautas y Las cuatro estaciones de Vivaldi. La clausura será el 31 de enero con el Quartet Gerhard y el pianista Josep M. Colom, ofreciendo obras de Dvorák y Brahms, un encuentro de viejos conocidos del festival aunque nunca antes habían actuado juntos en Concabella.