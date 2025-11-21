SEGRE
Micropobles y Horitzons 2050 impulsarán los Jocs Florals Rurals

Joan Solà y Antoni Gelonch, durante la firma del acuerdo. - MICROPOBLES

La Associació de Micropobles de Catalunya y la Fundació Privada Horitzons 2050 firmaron ayer un acuerdo para coordinar las próximas ediciones de los Jocs Florals Rurals, que incluyen modalidades de prosa y poesía. El acuerdo establece la cooperación entre ambas entidades para consolidar este proyecto cultural único, que busca reflejar la realidad de los municipios rurales a través de textos sobre vivencias, imaginario y reflexiones del día a día en el mundo rural.

