La nieve complica la circulación en varias carreteras del Pirineo leridano

La nieve que cae en el Pirineo de Lleida está provocando complicaciones en la circulación vial este viernes. Las autoridades viarias han informado de dificultades en varias vías del Pirineo leridano, especialmente en la zona de la Val d'Aran y la Alta Ribagorça, donde las condiciones meteorológicas invernales han empeorado en las últimas horas.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, hay que circular con cadenas o neumáticos de invierno por la C-28 en el Port de la Bonaigua, la C-142b en el Pla de Beret, las vías L-500 y L-501 en la Vall de Boí, la L-510 en Alins y la L-504 en Lladorre. Además, se ha establecido una restricción de circulación para vehículos articulados en el tramo de la N-230 entre las poblaciones de Vilaller y Vielha. Consulta aquí el estado de las carreteras.

Previsión meteorológica para el Pirineo

La previsión meteorológica para este viernes indica que continuarán las nevadas en el Pirineo leridano, afectando principalmente a la Val d'Aran y en cualquier cota de altitud, aunque las acumulaciones más importantes se concentrarán en las zonas elevadas. Los servicios meteorológicos prevén que en el resto de la provincia de Lleida el tiempo será más estable y predominará el sol, aunque durante la mañana la nubosidad será más abundante.

Descenso generalizado de las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un descenso notable, con heladas prácticamente en toda la provincia. En el llano de Lleida, se esperan máximas de entre 10 y 11 grados centígrados, valores relativamente bajos para la época. En cuanto al viento, soplará de manera moderada desde el noroeste, con rachas fuertes que podrían intensificarse hasta alcanzar niveles muy fuertes en las zonas altas a medida que avance el día.