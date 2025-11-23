El consell del Pallars Jussà subasta una quitanieves por 45.000 €

Una máquina quitanieves en el puerto de la Bonaigua

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El consell del Pallars Jussà ha puesto de nuevo a subasta un camión quitanieves de su propiedad, un Mercedes Benz Unimog U400 matriculado en el 2008, al quedar desierta una primera subasta en octubre.

El vehículo, que suma 26.921 kilómetros, cuenta con la clasificación técnica de “quitanieves” y tiene la condición administrativa de bien no utilizable.

De acuerdo con el artículo 7.4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, un bien se considera no utilizable cuando su deterioro o depreciación lo hacen inaplicable a los servicios públicos o a su uso normal, aunque no se haya dado de baja en el inventario.

La enajenación del camión se lleva a cabo mediante subasta, con un presupuesto base de licitación de 45.000 euros. Las ofertas económicas se tienen que presentar al alza con el 12 de diciembre como fecha límite.