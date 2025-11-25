El Govern concede medio millón de euros a Tavascan

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat aprobará previsiblemente hoy en la reunión del Consell Executiu una subvención de 500.000 euros para el ayuntamiento de Lladorre para la estación de esquí municipal de Tavascan. El objetivo es asegurar la apertura de las instalaciones para esta temporada, que arrancará entre finales de noviembre y principios de diciembre.

La subvención va dirigida inicialmente al mantenimiento del telesilla, el telesquí y las máquinas quitanieves.

El consistorio, titular de la estación, recibirá este medio millón de euros apenas una semana después de haber anunciado su renuncia a abrir las pistas de esquí alpino. El pasado día 15 se hizo público que tras no poder completar a tiempo la revisión reglamentaria de su único telesilla descartaba abrir las pistas de alpino. En cambio mantendrá en funcionamiento los circuitos de esquí nórdico y las actividades del refugio de La Pleta del Prat, en la base del complejo.

También tiene previsto habilitar la zona de debutantes, a la que se asciende con una cinta mecánica, y mantener el servicio de alquiler de material y las excursiones con raquetas.