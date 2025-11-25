El tanatorio de Tàrrega se amplía e incorpora una sala ecuménica

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El tanatorio de Tàrrega estrenará hoy sus instalaciones ampliadas y modernizadas, resultado de una inversión de más de un millón de euros. El edificio original, construido hace 25 años, pasará de tener tres salas de velatorio a cinco y una zona común mucho más amplia. Una de las grandes novedades es la creación de una sala ecuménica polivalente con capacidad para 200 personas. En una segunda fase se habilitará un aparcamiento con 25 plazas.