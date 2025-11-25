Seis robos en un mes en la Llar de Jubilats de Almacelles: “actúan sin miedo a exponerse”

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Seis veces en menos de un mes han robado en la Llar de Jubilats de Almacelles. El último robo fue la madrugada del domingo, según explicó el responsable del local. “La primera vez sustrajeron el dinero de la caja, la segunda se llevaron la caja vacía y luego la tiraron en un descampado. Otro día reventaron la puerta del almacén y lo vaciaron. En esa ocasión, nos generaron pérdidas de más de 2.500 euros porque nos dejaron sin género, se llevaron las botellas y latas”, explico. A los Mossos les consta esta situación y tienen la denuncia del último robo, en que volvieron a vaciar la caja. También está al corriente el ayuntamiento, de quien depende el servicio. La alcaldesa, Vanesa Olivart, explicó que instalarán cámaras de vídeovigilancia. Recientemente, los ladrones también forzaron la puerta del Camp de Esports “solo para llevarse algunas pelotas, ya que no había dinero y la ropa lleva el nombre de los jugadores”, aseguró el titular del bar. La alcaldesa confirmó que habían entrado en las instalaciones deportivas.

El responsable de establecimiento y algunos vecinos sospechan quiénes pueden ser los posibles autores de los robos, ya que las últimas veces actuaron “sin miedo a exponerse”, dicen. Por su parte, la alcaldesa recalcó en que “Almacelles es un pueblo grande con problemáticas relacionadas con la llegada de nuevos vecinos y otros que vienen a trabajar”.

Esta situación coincide con la amenaza de los 4 agentes de policía urbana de dejar de patrullar a primeros de diciembre, tras superar las 1.642 horas estipuladas en sus turnos de trabajo. Según la alcaldesa, una asesoría jurídica analiza las instancias de la Guardia Urbana. Uno ya habría tomado esta medida. Olivart indicó que el servicio está cubierto “y se patrulla por las tardes”.