El Conselh proyecta una factoría de contenidos en aranés usando la IA

El primer Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries celebrado en Aran presentó el proyecto de una factoría de contenidos audiovisuales en aranés impulsado por el Conselh. A través de inteligencia artificial (IA) y de personas del territorio se quiere generar contenidos en aranés que puedan ser replicados con IA en otras lenguas minoritarias. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, aseguró que el Govern impulsará el proyecto.