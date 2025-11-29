SEGRE

LENGUAS

El Conselh proyecta una factoría de contenidos en aranés usando la IA

El congreso sobre lenguas minoritarias celebrado en Aran. - ACN

El congreso sobre lenguas minoritarias celebrado en Aran. - ACN

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El primer Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries celebrado en Aran presentó el proyecto de una factoría de contenidos audiovisuales en aranés impulsado por el Conselh. A través de inteligencia artificial (IA) y de personas del territorio se quiere generar contenidos en aranés que puedan ser replicados con IA en otras lenguas minoritarias. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, aseguró que el Govern impulsará el proyecto.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking