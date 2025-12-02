El Segrià es la comarca catalana con más muertes en la carretera, con 14

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Segrià es la comarca leridana y de toda Catalunya que este año —entre el 1 de enero y el 30 de noviembre— ha registrado más muertes por accidente de tráfico con un total de 14, según informó ayer el Servei Català de Trànsit. De hecho, en lo que llevamos de año han perdido la vida un total de 25 personas en la red interurbana de la demarcación, las mismas que en el mismo período del año pasado. Es decir, los fallecidos en el Segrià representan el 56% del total. Sin embargo, en la estadística no figuran la mujer que falleció atropellada el pasado junio en el interior de la capital del Segrià ni la mujer de 88 años que acabó muriendo a mediados de noviembre tras un choque días atrás en la C-14 en Bassella (Trànsit no contabiliza las víctimas pasadas las 24 horas del siniestro), por lo que en realidad los muertos de este año son 27.

En cuanto a los accidentes mortales en el Segrià, se han registrado en Corbins, Gimenells, Lleida, Vilanova de la Barca, Puigverd de Lleida, Soses, Vilanova de Segrià, Almenar y en vías como la A-2, la C-12, la N-240, la A-14 y la C-13.

A nivel de Catalunya, un total de 133 personas han muerto en 125 accidentes de tráfico este 2025, un 5,6% más que en el mismo período del 2024, cuando se contabilizaron 126 fallecidos. Por lo que respecta a heridos graves, en los primeros 9 meses del año se han registrado 790, una cifra superior a los 729 del mismo periodo de 2024. De las 133 víctimas mortales, 106 eran hombres y 27 mujeres, y en cuanto a heridos graves, el 75% eran hombres. Las víctimas mortales de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan el 45% del total. En este sentido, 43 eran motoristas, 12 peatones y cinco ciclistas. Ante esta siniestralidad de los colectivos más frágiles, Trànsit hizo un llamamiento para que tengan una mayor percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad. También han muerto 10 camioneros y siete conductores de furgonetas.

Aumentan las víctimas jóvenes, con 50 menores de 35 años

� En cuanto a la edad de las víctimas mortales, aunque la franja que aglutina más fallecidos es la de 55 a 64 años con 26, el Servei Català de Trànsit remarca el aumento de víctimas mortales entre los jóvenes. En este sentido, hasta el 30 de noviembre, 50 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras catalanas, el 38% del total de fallecidos, y 14 jóvenes fallecidos más que el año pasado (36). En concreto, ha habido 23 muertes en la franja de edad de 15 a 24 años, 25 más de 25 a 34 años y también dos de 0 a 14 años. Si analizamos las muertes por tipo de día de la semana, 62 han tenido lugar en día laborable y los otros 70 en fin de semana, festivo o víspera de festivo u operación especial. Las vías que acumulan más fallecidos son AP-7 (15), C-58 (9), N-II (8) y A-2 (8).