Un incendio arrasa una casa en Cava, en el Alt Urgell

Un incendio arrasó a primera hora de la madrugada de ayer una casa de Ansovell, núcleo de Cava, en el Alt Urgell. No hubo personas heridas. El fuego se declaró, por causas que se están investigando, a las 0.25 horas y hasta el lugar acudieron siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. A su llegada, el incendio estaba completamente desarrollado en una vivienda de dos plantas. La virulencia de las llamas destrozó el tejado así como la estructura.

Las tareas de extinción se alargaron durante toda la madrugada. Por la mañana, tres dotaciones permanecían en el lugar revisando y remojando el inmueble para que no quedaran puntos calientes.

Por otra parte, cuatro dotaciones de los Bomberos acudieron ayer por la tarde a una empresa de Cervera al ser alertados de un fuego en un silo. Se declaró a las 16.15 horas en una firma situada en la avenida Guissona. Poco después, en Torregrossa se quemó una carretilla elevadora en una finca. En Lleida, en la partida Sant Just de l’Horta, a las 19.17 horas hubo un fuego de chimenea en una casa.