La CHE selecciona el azud de los regantes de Massalcoreig como candidato a la demolición

El azud de la Comunitat de Regants de l’Horta de Massalcoreig i Fraga se encuentra en la zona noreste de la capital del Baix Cinca.

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) ha incluido entre los “azudes seleccionados como candidatos para su demolición” el dique de rocas ubicado en el río Cinca a su paso por Fraga donde capta sus aguas la Comunidad de Regantes de Massalcoreig y Fraga.

La propuesta se enmarca en el programa Ebro Fluye, que tiene como objetivo restaurar la continuidad de los sistemas fluviales, en los que “estas infraestructuras suponen una barrera transversal para la fauna piscícola y los sedimentos, fragmentando los ríos y los hábitats ligados a los mismos”.

El listado de candidatos a la eliminación incluido en el ETI (Esquema de Temas Importantes) del PHE (Plan Hidrológico del Ebro) “se han obtenido a partir de un trabajo de identificación y selección realizado por la CHE”. “No es una lista completa”, matiza, aunque todos los azudes incluidos cumplen criterios como ser “infraestructuras no vinculadas actualmente a ningún derecho concesional” y cuya existencia sigue “presentando un impedimento para el libre flujo” del río.

En este caso, el azud se sigue utilizando para derivar agua de riego. De él nace una conducción de agua, conocida como La Secla, que distribuye los caudales del Cinca entre el medio millar de hectáreas de riego tradicional de esta comunidad de regantes, que tiene una toma complementaria en el Canal de Aragón y Catalunya. La concesión inicial cubría 400 hectáreas, aunque en 2011 se tramitó una ampliación de 144.

Esa concesión habilita a los regantes para captar en el Cinca hasta 2,6 hm3 de agua al cabo del año, según establece la concesión anotada en el Registro de Aguas de la CHE, que reseña que esa captación es complementaria a la del canal, “utilizando aquel únicamente cuando dicho canal no disponga de agua suficiente”.

“No sabíamos nada, es una toma que está operativa”

“No sabíamos nada”, señaló ayer el alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallés, que mostró su sorpresa por la inclusión del azud de la comunidad de regantes de la huerta entre los candidatos a la demolición para recuperar la continuidad hidrológica de los ríos, en este caso el Cinca. “La toma de la acequia está operativa al 100%, se capta allí el agua de riego”, anotó Vallés. El listado de “azudes seleccionados como candidatos a la demolición” de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) incluye tres diques en la demarcación de Lleida, uno en el río Toran en Canejan (Aran), otro en el río Set en El Cogul (Les Garrigues) y uno más en el barranco Els Quadros en Torà (Segarra), a los que se añade el acueducto de acequia del barranco de Seròs, en Talarn (Jussà).