Energía solar y eólica por encima de la potencia de una nuclear

La Segarra deberá acoger paneles solares y molinos de viento hasta superar los 1.600 MW, una potencia que supera con mucho los 1.000 MW de promedio de las centrales nucleares de España. Así lo prevé el plan territorial que prepara la Generalitat, y que asigna a la comarca el objetivo de alcanzar 706,9 MW de energía fotovoltaica y 894,9 MW de eólica en el año 2050. Estas cifras se sitúan muy por encima de los 1.087 MW de Vandellós II y cerca de los 2.060 MW que suman Ascó I y II.

El cupo de energía solar de la comarca deberá repartirse entre 107,4 MW en edificios, 18,6 MW en espacios deteriorados como antiguos vertederos y canteras y 580,9 MW en espacios no alterados por la acción humana. Ahora la Segarra acoge 68,5 MW que se restarán del objetivo de 706,9. Alcanzar esta meta requeriría 940 hectáreas de paneles solares, un 1,3% de la superficie de la comarca, según datos de la Generalitat.

Muchos más molinos de viento

En cuanto a la energía eólica, la potencia que la Generalitat ha establecido como objetivo multiplica por seis la ya instalada en los parques de la comarca. Los que ya funcionan en municipios como Talavera y Sant Guim de Freixenet suman 148,9 MW, que se restarán también del objetivo de 894,9. Cabe recordar que la proliferación de proyectos para desplegar nuevos aerogeneradores en la comarca ha chocado con rechazo vecinal y ecologista.

La Generalitat prevé sacar a información pública el plan territorial (plater) para regular la instalación de energías renovables a principios del próximo año. Los ayuntamientos, a su vez, tendrán la posibilidad de establecer las áreas de implantación de paneles solares y molinos de viento en sus municipios, siempre de acuerdo con los objetivos de la planificación del Govern y con las áreas que este considera aptas para desplegar energías renovables. El plan asigna a cada localidad su propio objetivo en cuanto a la generación de energías limpias.