Restablecida la circulación de trenes de la R13 y la R14 entre Lleida y Vinaixa

Publicado por segre Imágenes: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

La circulación de trenes de la R13 y la R14 ha quedado restablecida y recuperan progresivamente los horarios de paso tras haber quedado interrumpida este viernes sobre las 12.41 horas entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Vinaixa este viernes sobre las 12.41 horas. El motivo de la incidencia se debía a una afectación en la infraestructura en el entorno de Juneda. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Lleida-Pirineus y Vinaixa con paradas intermedias (en las imágenes, un bus en la estación de Lleida).

Incidència al voltant de l'estació de Juneda ja solucionada. Els trens recuperen progressivament els horaris de pas habitual. — R14 Rodalies 🤖 (@rod14cat) December 5, 2025

Cabe recordar que más de una veintena de viajeros que debían tomar ayer el tren de las 8.08 en Lleida en dirección a Barcelona se quedaron tirados uans dos horas en el andén de la estación cerrada de Vinaixa. El convoy no pudo salir por la mañana de la capital del Segrià como consecuencia de un robo de cable eléctrico, y Renfe fletó un autocar para llevar a los pasajeros hasta Vinaixa. Salieron pasadas las 8.30 y llegaron sobre las 9.30, pero una vez allí no había otro tren para hacer trasbordo ni tampoco nadie que les ofreciera explicación alguna. Esto provocó quejas entre los afectados, que lamentaron tanto el retraso como por la falta de información.

Al llegar a la estación cerrada, algunos de los viajeros llamaron a los servicios de atención al usuario de Renfe en busca de información. Desde allí, personal de la compañía ferroviaria les dijo que el siguiente tren pasaría por Vinaixa hacia las 13.30, según explicaron algunos de los afectados. Sin embargo, no tuvieron que esperar tanto: un convoy llegó finalmente unas tres horas después de su llegada, hacia las 11.30 horas, y prosiguieron su viaje en dirección a Barcelona. Para entonces, algunos habían llamado a familiares y allegados para que los recogieran en coches particulares.

Por su parte, fuentes de Renfe cifraron en una hora y media la espera de los viajeros en Vinaixa y la atribuyeron a un error operativo y pidieron disculpas a los afectados.