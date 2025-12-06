Dan Peralbo ofrece hoy un concierto en Àger, que celebra la Fira Artesana

El artista, compositor y cantante Dan Peralbo protagonizará esta tarde una actuación en el local social de Àger para celebrar la 12 edición del ciclo anual de conciertos que organiza el colectivo Àger Conciertos. Se enmarcará en la programación de actividades complementarias en la Fira Artesana que se celebrará mañana.

Ofrecerá un concierto en formato íntimo con un repertorio que recurre su trayectoria y piezas de su universo musical.

En cuanto a la feria, mañana el núcleo histórico de la localidad se llenará de artesanía y de productos de proximidad. Los visitantes también encontrarán maestros artesanos de la comarca y de todo el territorio catalán, como ceramistas, herreros, tejedores, queseros y también los elaboradores de productos locales.

Además de las paradas con productos agroalimentarios, la feria ofrecerá una demostración de oficios tradicionales, música en directo y actividades culturales para todos los públicos como la visita a la Colegiata de Sant Pere, que irá a cargo de la Fundación Arnau Mir de Tost.