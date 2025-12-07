Àger sufre un corte de luz de diez horas en pleno puente

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los vecinos y las empresas de Àger pasaron más de diez horas sin suministro eléctrico el viernes por una avería causada por el sobrecalentamiento de la red. El ayuntamiento ha reclamado la adopción de medidas ante la frecuencia con la que se producen las interrupciones. Los cortes coinciden con momentos en los que el consumo es más elevado. Según explicó la alcaldesa, Mireia Burgués, sufrieron varias interrupciones en el servicio durante la pasada Semana Santa.

El incidente del viernes, que afectó a la mitad del pueblo, se inició sobre las 20.00 horas y no se empezó a resolver hasta las 6.00 horas de ayer sábado. El suministro quedó totalmente restablecido sobre las 8.00.

Burgués ha explicado que la compañía Atlas, que suministra la electricidad al valle, ha puesto en marcha un generador para ampliar la potencia de la luz. Esta empresa presta el servicio desde el 1 de diciembre en sustitución a Elèctrica del Montsec, objeto de múltiples protestas en los últimos años debido a los frecuentes cortes y a la emisión de facturas estimadas con precios hinchados, que los vecinos recibían tras haber pasado meses sin facturación.

Según Burgués, técnicos de la compañía Atlas informaron de que la avería está situada antes del transformador donde se conecta la red que da luz al municipio y que, por tanto, la reparación debería llevarla a cabo Endesa. También indicó que el corte de la pasada madrugada fue más largo que los que sufrieron durante las vacaciones de la pasada Semana Santa.

La alcaldesa achacó las repetidas incidencias en el suministro eléctrico a una “falta de mantenimiento durante años” y lamentó que la población tenga que sufrir estos cortes. Así, recalcó que es necesaria una actuación “muy urgente” para resolver las interrupciones en el servicio. Más, si cabe, teniendo en cuenta que este fin de semana hay una feria en el municipio y se trata de uno de los momentos del año en que el valle recibe turistas.