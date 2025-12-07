Ocho heridos en una colisión en un túnel de la C-14 en Coll de Nargó

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alt Urgell fue la comarca leridana que ayer registró más complaciones viarias con motivo de la operación salida del Puente de la Purísima. El incidente más grave fue una colisión por alcance entre dos vehículos en el interior de un túnel de la carretera C-14 a su paso por Coll de Nargó, cerca del embalse de Oliana. Ocho personas resultaron heridas de carácter leve. El siniestro se produjo a las 11.44 horas en el kilómetro 149. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra, ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El siniestro obligó a cortar la vía, incluyendo el túnel, lo que generó rápidamente colas kilométricas en ambos sentidos. Posteriormente se hicieron desvíos señalizados por la vía de servicio, pero se mantuverion las congestiones de circulación.

La carretera C-14 también registró ayer por la mañana retenciones y circulación lenta entre los municipios de Oliana y Organyà en dirección a La Seu d’Urgell. Precisamente, también hubo colas en la capital del Alt Urgell para acceder a Andorra, concretamente de hasta seis kilómetros en la N-145 hacia Les Valls de Valira y de 3,5 en la N-260 de vehículos procedentes de la Cerdanya, según informó el Servei Català de Trànsit.

Medio millón de coches

Cerca de 438.000 vehículos salieron del área metropolitana de Barcelona desde las 15.00 horas del viernes hasta las 15.00 horas de ayer, según Trànsit. Se trata del 95% de los 460.000 vehículos previstos en la operación salida del Puente de la Purísima. Las retenciones totales fueron un 14% inferiores en longitud y duración respecto a 2024, y el pico de estas, un 20% inferior al de 2024. El punto álgido, con 92 kilómetros de retenciones en los 12.000 km de la red viaria catalana, se registró a las 12.30 horas. Una de las vías con más incidencias ha sido la AP-7.

El control del tráfico hasta mañana se llevará a cabo con dos helicópteros y tres carros de radares, mientras que los Mossos d’Esquadra harán un total de 910 controles y desplegarán 1.425 efectivos, centrados en vigilar el exceso de velocidad, alcohol y drogas.