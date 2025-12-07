Un puente excepcionalmente blanco

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Ha habido pocos años con tanta nieve en todas las estaciones en estas fechas. El cartel de exposicion es muy bueno”, señalaba ayer Josep Castellarnau, presidente de Hostaleria de Lleida. La inusual abundancia de nieve y su distribución por comarcas tanto de la cara norte del Pirineo como de la sur ha permitido adelantar al puente del 6-8 de diciembre el inicio de la campaña de esquí en todas las estaciones de la demarcación, algo inusual desde hace al menos una década por la reducción del volumen de nieve y el retraso en su llegada que está provocando el cambio climático. Esta apertura generalizada augura una campaña invernal positiva para el sector turístico leridano, especiamente el de la montaña. “Lo importante es que hay nieve y la gente empezará a tener un buen regusto para la Navidad”, indica el presidente de los hosteleros leridanos, quien anotó que se están cumpliendo las previsiones de ocupación para el puente: “Estamos entre un 80% y un 85%, aunque algunas zonas están por encima del 90%”, dijo. Las estaciones de esquí alpino de Lleida ofrecían ayer 148 kilómetros de pistas esquiables, con el grueso en Baqueira (107), cifras menores en Boí Taüll (15), Espot (14) y Port Ainé (11) y apenas un km testimonial en Port del Comte. Tavascan, que no abre las pistas de alpino este año, tiene la mayor oferta de nórdico con 15 km, mientras Lles, Aransa, Sant Joan de l'Erm y Tuixent-La Vansa ofrecen pequeños recorridos. Guils-Fontanera permite itinerarios con raquetas y en Virós-Vallferera solo abren servicios turísticos. “Que haya nieve en todas las zonas repercute en todos los negocios en general, no solo en los alojamientos”, señala Castellarnau, quien prevé que, de mantenerse las condiciones actuales, “el día 26 arrancaremos” el grueso de la campaña.