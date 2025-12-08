A concurso la reforma de la plaza Europa, que se hará más acogedora

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha sacado a concurso las obras para remodelar la plaza Europa. El presupuesto asciende a 389.760,70 euros y la licitación se ha dividido en 4 lotes: pavimentaciones (240.786,06 euros), instalación de parques infantiles (99.606,20 euros), renovación de alumbrado público (39.114,12 euros) y dotación de mobiliario urbano (10.254,27 euros). El ámbito de actuación es de 2.800 m2 y su plazo de ejecución es de seis meses. Urbanizada en 1987, ha sido objeto de diversas mejoras, pero ahora se considera necesaria una intervención integral para adaptar el espacio a las demandas y necesidades vecinales. El nuevo proyecto quiere convertir la plaza en un espacio más verde, sostenible y acogedor. Las obras se adjudicarán antes de acabar el año y se convertirán en una de las principales actuaciones urbanísticas del ejercicio 2026.

El proyecto pone especial atención en la creación de una gran zona de juegos infantiles en la parte central. Se prevé instalar más toboganes, columpios, pirámides de cuerda, torres con módulos y otros juegos adaptados. Además, se colocará corteza de pino. En cuanto a los espacios verdes, se prevén seis parterres ajardinados rodeados de bancos. También se renovará el alumbrado público mediante 22 columnas con bombillas led.