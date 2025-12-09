Contrabando a pie a través de las pistas de esquí de Pas de la Casa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ni la nieve ni las bajas temperaturas frenan el contrabando en el Pas de la Casa, en Andorra. Una imagen captada el pasado fin de semana y difundida por la policía del Principat muestra a dos personas transportando bolsas de tabaco a través de las pistas de esquí, atravesando a pie la zona situada bajo un telesilla.

Las autoridades andorranas piden a los vecinos que alerten si observan a personas llevando a cabo esta actividad ilícita, con el fin de poder actuar para evitarla. Imágenes como la del fin de semana evidencian que el contrabando de tabaco sigue presente en Andorra, especialmente en la frontera con Francia.