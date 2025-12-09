SEGRE
DIRECTE

Macrojuicio por la mayor partida de cocaína intervenida en Lleida: el mosso d'esquadra no reconoce los hechos y no quiere pactar

AGRICULTURA

Los payeses exigen regar o recibir compensaciones justas en las zepas

Los payeses exigen regar o recibir compensaciones justas en las zepas - LAIA PEDRÓS

Los payeses exigen regar o recibir compensaciones justas en las zepas - LAIA PEDRÓS

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Verdú acogió ayer una asamblea de sindicatos y colectivos agrarios, que insistieron en poder regar en las zonas de especial protección de aves (zepa), o bien recibir compensaciones justas. También denunciaron que las zepas favorecen la sobrepoblación de fauna cinegética. El viernes habrá otra reunión con la Generalitat en Tàrrega, en la que habrá una nueva tractorada. Si no obtienen soluciones, advirtieron, habrá más movilizaciones.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking