Los payeses exigen regar o recibir compensaciones justas en las zepas

Verdú acogió ayer una asamblea de sindicatos y colectivos agrarios, que insistieron en poder regar en las zonas de especial protección de aves (zepa), o bien recibir compensaciones justas. También denunciaron que las zepas favorecen la sobrepoblación de fauna cinegética. El viernes habrá otra reunión con la Generalitat en Tàrrega, en la que habrá una nueva tractorada. Si no obtienen soluciones, advirtieron, habrá más movilizaciones.