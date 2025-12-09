Más de 80.000 euros para mejorar caminos de la huerta del Parc del Segre

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell encara la tercera fase de la mejora de los caminos de los huertos del Parc del Segre, en la partida de Sant Ermengol. La junta de gobierno local ha aprobado de manera inicial el proyecto de la actuación, que supone un importe de 83.699 euros. Las obras, según detalla el documento, se alargarán un mes.

Se trata de una serie de caminos que dan acceso a huertos y zonas de cultivo y que tienen unas medidas de ancho que oscilan entre los 3 y los 4 metros. Todos los caminos están sin asfaltar y la tipología de tráfico que soportan obliga a realizar tareas de mantenimiento periódicas. El objetivo de la actuación es mejorar el estado de los caminos y alargarlo el máximo tiempo posible. El ayuntamiento ha explicado que antes de ejecutar la mejora comunicará a los vecinos el inicio de las obras para causar las menores molestias posibles.

El proyecto de mantenimiento contempla también la habilitación de reductores de velocidad. Estos ayudarán a garantizar la seguridad de los peatones, ya que se trata de un camino son aceras y que está transitado tanto por vehículos como por peatones o bicicletas de manera simultánea. El pavimento del camino será de aglomerado asfáltico.