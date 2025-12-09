SEGRE
Mercado semanal concurrido en Tàrrega pese a ser día festivo

Visitantes del mercado ayer a mediodía en la calle del Carme. - LAIA PEDRÓS

A pesar de ser festivo, Tàrrega celebró ayer su mercado semanal de los lunes, que estuvo muy concurrido. Recibió a un numeroso público, y los paradistas se mostraron satisfechos con las ventas efectuadas. Coincidiendo con el mercado, algunos comercios de la ciudad también optaron por abrir. En este caso, comerciantes explicaron que algunos clientes aprovecharon para hacer las primeras compras navideñas y valoraron que fue una buena jornada, según informa Laia Pedrós.

