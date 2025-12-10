La Causa Canalla, cantera en escena

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Mollerussa se prepara para estrenar el 20 de diciembre la primera Causa Canalla, la versión juvenil de la Causa que transforma el teatro L’Amistat en un altavoz para las nuevas promesas musicales de la comarca. Será un concierto con público de pie, luces y sonido profesional, pensado para que muchos vivan su primera experiencia en un gran escenario. La iniciativa la impulsa El Rovell con la coordinación de Albert Gilabert, del Traster, y el apoyo del ayuntamiento. Para esta primera edición se han formado cuatro grupos (rojo, amarillo, verde y azul) con un total de 23 jóvenes de entre 12 y 18 años de Mollerussa, Linyola y otros pueblos del Pla. Las bandas están capitaneadas por Sergi Argelich, Norbert Llorca, Robert Teixidó y Oriol Bosch junto con Gilabert como coordinador.

Los grupos se empezaron a formar en septiembre y desde finales de ese mismo mes ensayan, sobre todo en fines de semana, en Cal Duch. Cada banda presentará un repertorio de 20 minutos con versiones de pop-rock catalán, estatal i internacional, algunas de ellas con toque reggae escogidas por los propios jóvenes y sus capitanes. Más que clavar las canciones, se busca que aprendan qué significa construir un concierto real y compartir escenario.

L’Amistat retirará las butacas de la platea para convertirla en pista con servicio de barra. Cada consumición dará derecho a un voto para escoger el grupo favorito, manteniendo el sistema de votación popular que ha hecho característica la Causa “adulta”. Las entradas cuestan 10 euros y ya están a la venta en la web del teatro. El 25% de esta recaudación y parte de la de la barra se destinarán a una causa solidaria que se anunciará durante el concierto.

Más allá del componente benéfico, los organizadores insisten en el objetivo de asegurar el relevo generacional de bandas locales. En un territorio con escuelas de música, la Causa Canalla quiere ser la rampa de lanzamiento para que esta cantera no se quede en las aulas. Cuatro bandas, 23 jóvenes y una tarde de diciembre para comprobar que el futuro musical de la comarca ya está afinando.