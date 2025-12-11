Piden 38 años de prisión por abusar sexualmente de 7 menores en Aran

La Fiscalía solicita 38 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de siete menores de edad, entre ellas sus dos hijas, en la Val d'Aran. El juicio por estos hechos está previsto que se celebre el próximo 17 de diciembre en la Audiencia de Lleida. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los abusos se habrían producido entre los años 2011 y 2020 y el procesado aprovechaba los encuentros familiares en diferentes domicilios para llevar a cabo los tocamientos. Las víctimas serían sus hijas menores además de amigas de estas y otras familiares.

La Fiscalía apunta, además, que enviaba mensajes de texto a las víctimas para ganarse su confianza y, tras los presuntos abusos, para que guardaran silencio. En el caso de una de las hijas, solicita una condena de 15 años de prisión por tres delitos de abuso sexual. Según la Fiscalía, los abusos se iniciaron en este caso en 2011 y se alargaron hasta 2020. En cuanto a la otra hija más pequeña del acusado, el escrito de acusación considera que los hechos tuvieron lugar durante 2015 y solicita que se le imponga una pena de 5 años de cárcel. En los otros casos, los hechos se habrían producido en diferentes épocas. Por estos la Fiscalía pide una condena de entre dos y cuatro años de cárcel. Todas las víctimas son menores de edad y, además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita que le impongan al acusado diferentes penas de libertad vigilada, prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas y de oficio que conlleve un contacto con menores de edad. Asimismo, pide que indemnice a las víctimas con diferentes cantidades por los daños morales: con 2.000 euros a tres de ellas; 50.000 euros a una; 8.000 a otra, y otros 4.000 para otra víctima. El hombre está acusado de delitos de abuso sexual, incluso continuados al alargarse en el tiempo, ya que los hechos son anteriores a la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual.

Según los datos del ministerio del Interior, el 39,3% de las víctimas de violencia sexual en la demarcación son menores. Así, en 2024 se registraron 343 victimizaciones por delitos contra la libertad sexual en Lleida. De estas, 135 eran de niños o adolescentes. Según los datos del portal de criminalidad, 80 víctimas tenían entre 0 y 13 años y otras 55, de 15 a 17 años.