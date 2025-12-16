Govern y Comuns acuerdan mantener las bonificaciones al transporte público en 2026

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Govern y los Comuns han acordado mantener las actuales bonificaciones al transporte público durante el año 2026. Así lo ha anunciado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat después de reunirse con la portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque. Con este acuerdo, el precio de la T-Joven y de la T-Usual continuará bonificado al 50% en todas las zonas de Catalunya. Albiach ha apuntado que "en principio" Generalitat y Estado asumirán la bonificación en un 30% y en un 20%, respectivamente, como hasta ahora. Paralelamente, la dirigente de los Comuns ha asegurado que la rebaja será "compatible" con el abono anunciado el lunes por Pedro Sánchez.

Las últimas semanas Govern y Comuns ya habían mantenido conversaciones sobre las tarifas del transporte público a fin de que se mantuvieran las bonificaciones que existían hasta ahora y no hubiera un encarecimiento de los precios a partir del 1 de enero, pero habían acabado sin acuerdo.

Albiach ha anunciado el pacto después de reunirse con Paneque en el Palau de la Generalitat y ha celebrado la "buena noticia". "Lo hemos conseguido; hacía semanas que insistíamos en que no se podía subir los precios y advirtiendo que si se cargaban las bonificaciones no hacía falta que nos llamaran por teléfono. Hoy os puedo decir que a partir del 1 de enero se mantendrán las bonificaciones en los abonos durante todo 2026, ha expuesto.

Según la dirigente de los Comuns, el hecho de mantener la rebaja supone "un ahorro muy importante" para las familias y ha dicho que no podían cargarse" las bonificaciones en un momento en que el coste de la vida "ahoga miles de hogares". De hecho, ha afirmado que este acuerdo es "un triunfo de los trabajadores" y lo ha calificado de "cuestión de justicia".

Abono anunciado por Sánchez

Justamente este lunes Sánchez anunció un abono único de transporte válido a todo el Estado y que costará 60 euros mensuales, 30 para los menores de 26 años. Albiach ha apuntado que como este abono afecta a Regionales y Media Distancia, "en principio será plenamente compatible" con la bonificación pactada con el Govern. La rebaja acordada con Paneque afecta a los abonos de metro, autobuses urbanos, metropolitanos e interurbanos, tranvía y Rodalies