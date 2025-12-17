Decomisadas 580 armas de fuego y 4.715 de blancas en medio año en Catalunya

Los Mossos d’Esquadra decomisaron en el primer semestre de 2025 un total de 580 armas de fuego y 4.715 armas blancas, según consta en unas respuestas parlamentarias de la consellera de Interior, Núria Parlon, a preguntas de Vox. Concretamente, entre los meses de enero y junio se intervinieron por la vía administrativa o penal 283 armas cortas (pistolas) y 297 armas largas.

En todo el año 2024 fueron 1.191 armas de fuego. En cuanto a las armas blancas, el año pasado fueron requisadas por infracciones administrativas un total de 9.220, mientras que en los primeros seis meses de este año han sido 4.715, lo que supone 26 decomisos diarios. Respecto al tipo de arma blanca, son 3.401 navajas, 1.036 cuchillos y 98 machetes.

También han decomisado espadas, katanas, hachas y estrellas con pinchos, entre otras. Cabe recordar que los Mossos d’Esquadra registraron un total de 235 incidentes con armas blancas —cuchillos y navajas, entre otras— entre septiembre del año pasado y mayo de este año en Lleida, como publicó este periódico el pasado octubre.

Es decir, una media de casi un caso al día desde que la conselleria de Interior presentó un nuevo plan de refuerzo para prevenir la tenencia de armas blancas en la vía pública.