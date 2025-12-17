La CHE rehabilitará en enero la ‘casilla’ del canal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer la casilla número 8 del Canal Auxiliar del Canal d’Urgell, situada en el punto kilométrico 32, en el cruce con la acequia principal, dentro del término municipal de El Palau d’Anglesola. En este enclave, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) prevé iniciar el próximo mes de enero las obras de rehabilitación del inmueble. La restauración se integra en el proyecto Estrategia para la mejora de la biodiversidad en el área regable de los Canales d’Urgell, con un presupuesto global de 3 millones de euros, enmarcado en el Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027. Los trabajos en la casilla 8, que superan los 200.000 euros, permitirán recuperar los elementos constructivos originales y los espacios interiores de esta pequeña edificación de una sola planta, ligeramente elevada, de unos 80 metros cuadrados, que en su día se usaba para tareas de vigilancia del sistema de riego. Crespín estuvo acompañado por el presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros; la directora de la fundación del canal, Maribel Pedrol; y el alcalde de El Palau d’Anglesola, Francesc Balsells.

