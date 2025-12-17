Vuelve la maratón de donación de sangre en L’Amistat tras cinco años

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Mollerussa volverá a acoger, después de un paréntesis de cinco años, la Maratón de Donación de Sangre y Plasma con el objetivo de reforzar las reservas hospitalarias en unas fechas especialmente sensibles como las fiestas navideñas. La iniciativa se celebrará el 20 de diciembre en L’Amistat, con dos franjas horarias, de diez a a dos del mediodía y de cuatro de la tarde a las nueve de la noche. El objetivo es llegar a las 250 donaciones. La maratón se plantea como una jornada solidaria y festiva gracias a la implicación de una quincena de entidades que ofrecerán animaciones para incentivar la participación. Entre los colectivos previstos figuran grupos de grallers de El Palau y Torregrossa, la Escuela de Música de Mollerussa, la Colla Gegantera de Ivars o la asociación Clàssics de Ponent. La presentación del evento se hizo ayer con la participación del alcalde, Marc Solsona; el responsable del área de promoción del Banc de Sang i Teixits, Albert Bobet; y el presidente de la Associació de Donants del Pla, Miquel García, acompañado de miembros de la entidad.