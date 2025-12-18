Protesta contra el biogás en el pleno del consell de la Segarra

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Las plataformas de Tarroja y El Canós contrarias a grandes plantas de biogás asistieron ayer en Les Oluges al pleno del consell de la Segarra. Allí entregaron el informe de la plataforma Pobles Vius que las considera innecesarias. El presidente del ente comarcal, Ramon Augé, dijo que “defendemos plantas de biogás locales para tratar excedentes de deyecciones ganaderas de la comarca o municipios vecinos, mientras que estamos en contra de macroplantas; queremos que gestionen residuos propios del territorio y que provengan de actividad agrícola y ganadera local”. El pleno aprobó el presupuesto del 2026, de 9,6 millones y 12 millones consolidado, el mayor de su historia.