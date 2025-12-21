Paso adelante en Rodalies para la tarifa de 20 euros

Lleida ya cuenta con su propio núcleo de Rodalies. La constitución formal, que avanzó el secretario de Movilidad, Manel Nadal, esta semana a los sindicados, marca un avance en la movilidad ferroviaria de Lleida y se suma al proceso que también permitirá reconocer Tarragona y Girona como núcleos de cercanías. Con esta medida, los usuarios de Lleida deberían disfrutar a partir de 2026 de una tarifa preferente de 20 euros mensuales, equiparando su red a la de Barcelona. El responsable de Movilidad de CCOO en Catalunya, Alberto Puivecino, calificó la decisión como “un paso justo y necesario”, que corrige la desigualdad histórica entre territorios. Hasta ahora, Barcelona era el único núcleo de Rodalies reconocido oficialmente.

Esta diferencia suponía un perjuicio directo a los usuarios. Aunque inicialmente los desplazamientos locales eran gratuitos, el inicio de 2025 trajo una tarifa plana de 20 euros mensuales aplicable únicamente a los núcleos constituidos. Las tres provincias quedaron fuera de esa bonificación, y los viajeros han pagado tarifas más altas, financiadas en un 60% por la Generalitat y el resto por los pasajeros. La reivindicación de CCOO y otros actores ante la Generalitat ha sido constante desde principios de año. Puivecino explica que fue necesario reclamar a Territorio para que solicitara al ministerio de Transportes la constitución de estos núcleos, ya que la tarificación de Renfe depende de decisiones estatales. La constitución de estos tres nuevos núcleos abre la puerta a la aplicación del bono único de 60 euros mensuales anunciado esta semana por el presidente del Gobierno, que será regulado mediante decreto ley el próximo 23 de diciembre. Este cambio permitirá que la tarifa de 20 euros se aplique de manera automática a los nuevos núcleos, equiparándolos con otras ciudades españolas. Esta medida es relevante para usuarios que viajan entre municipios cercanos, como en el caso de Cervera y Lleida, donde el billete único de 20 euros resulta más ventajoso que otras opciones disponibles.