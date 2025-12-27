Protesta en Alcarràs para denunciar inacción para salvar Cal Macià de la ruina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Entidades culturales, conservacionistas y de defensa del patrimonio volvieron a manifestarse el pasado día 25 en Vallmanya, Alcarràs, con motivo del 92 aniversario de la muerte del president Francesc Macià para exigir la restauración de la casa de veraneo del político. La del pasado jueves fue la sexta convocatoria navideña organizada por Inicitiva Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya aunque la lucha por conseguir su restauración ya dura 9 años, según los promotores. El lema de este año fue “9 anys d’enganys i mentides després: 28 M€ per reformar el Palau de Pedralbes, 0€ per salvar cal Macià-Casa Vallmanya”. De esta forma, “hemos querido manifestar que para el Govern el patrimonio arquitectónico, histórico y nacional no existe si está situado más allá de la Panadella, dando un tratamiento de segunda y tercera categoría a los conjuntos fuera del área de influencia de Barcelona, como es el caso de la casa de veraneo de Macià”, indicaron fuentes de la entidad.

Denuncian que pese al acuerdo de hace dos años de Generalitat, Diputación y ayuntamiento para la compra y restauración de la casa y su incorporación dentro de los espacios de memoria histórica no se ha hecho nada para frenar el proceso de degradación del inmueble.